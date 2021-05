Governo reforça apoios a restaurantes de Portimão

Leia Também Comércio volta a fechar com promessa de novos apoios

As empresas de restauração do município de Portimão vão receber mais apoios. O concelho é o único do país que se mantém na primeira fase de desconfinamento, com a restauração limitada à venda ao postigo.O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, revelou esta quarta-feira no parlamento que "a pedido da presidente da Câmara de Portimão, o ministério da Economia decidiu criar um reforço dos apoios às empresas de restauração de Portimão e de outros municípios que venham a estar durante mais de uma quinzena com o nível de restrições que Portimão teve". O ministro não detalhou o alcance do reforço dos apoios.O governante reconheceu que "a ação da câmara permitiu diminuir os níveis de incidência da doença no concelho" ao longo das últimas semanas, o que permite a Siza Vieira estar "convencido de que, esta semana, Portimão poderá sair das regras de confinamento".O ministro revelou ainda que o Algarve "foi a região que recebeu, em termos proporcionais à dimensão da sua economia, mais apoios ao longo do último ano". As empresas algarvias terão recebido cerca de 355 milhões de euros, segundo Siza Vieira. Ainda assim, o Governo reconhece que "continuamos a ter de dedicar especial atenção ao Algarve".