Governo vai decretar estado de calamidade na serra da Estrela

O Governo vai decretar o estado de calamidade para responder às necessidades do território da área ardida da serra da Estrela, anunciou esta segunda-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.Segundo a governante, o estado de calamidade será decretado pelo Conselho de Ministros e "dará condições para que todos, Estado e autarquias, possam responder às necessidades" do território.Mariana Vieira da Silva falava aos jornalistas no final de uma reunião conjunta entre Governo e autarcas de seis municípios abrangidos pelo Parque Natural da Serra da Estrela - Manteigas, Celorico da Beira, Covilhã, Guarda, Gouveia e Seia - e ainda de Belmonte, também presente por ter sido atingido pelas chamas, para "avaliar as necessidades e respostas integradas para estes concelhos" na sequência do incêndio que afetou a região."Essa é a garantia principal que aqui trouxemos, várias áreas do Governo, para mostrar que a intervenção, aqui, tem que ser integrada. Da Agricultura ao Ambiente, do Trabalho e da Solidariedade à Coesão Territorial, da Administração Interna. É fundamental que todas estas áreas participem nesta reconstrução", declarou a ministra.