Governo vê inflação de apenas 2,9% em 2024 e crescimento a abrandar para 1,5%

O ministro das Finanças, Fernando Medina, aponta para uma média anual de subida dos preços no próximo ano que não irá além de 2,9%, e estima também que neste ano a inflação – medida pelo índice de preços no consumidor – fique pelos 4,6%.



O cenário macroeconómico incluído na proposta de Orçamento do Estado para 2024, entregue nesta terça-feira no Parlamento, aponta para uma inflação que, utilizando o índice harmonizado (IHPC), que permite comparações internacionais, será de 5,3% e no próximo de 3,3%.



O Fundo Monetário Internacional (FMI), que nesta terça-feira atualizou previsões económicas, antecipou que o nível de preços em Portugal - medido pelo IHPC - suba neste ano 5,3% e 3,4% no próximo.



Também o Banco de Portugal (BdP), na passada semana, indicou esperar que a inflação atinja neste ano 5,4%, ficando ainda em 3,6% no próximo.



A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), igualmente, previu em junho uma subida de preços em 5,7% neste ano e em 3,3% no próximo.



PIB em abrandamento



No que diz respeito ao andamento da economia, tal como já tinha indicado em reuniões com os partidos, o ministro das Finanças prevê um crescimento do PIB de 2,2% neste ano, e um abrandamento para 1,5% já em 2024.



Apesar do significativo arrefecimento económico, as previsões do Governo para o mercado de trabalho continuam a antecipar pequenas subidas de emprego. Para 2024, a população empregada deverá aumentar em 0,4%, após uma subida de 1,1% neste ano.



A taxa de desemprego, entretanto, deverá ficar neste ano em 6,7%, mantendo o nível no próximo.