Gulbenkian cria fundo de emergência de 5 milhões de euros para combater covid-19

O conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian criou um fundo de emergência, num montante inicial de 5 milhões de euros, "que pretende contribuir para reforçar a resiliência da sociedade nos principais domínios de intervenção da Fundação", de modo a fazer face aos impactos da pandemia da covid-19 no país, anunciou a instituição em comunicado.

A fundação abre também este fundo a contribuições de outros doadores. Este fundo de emergência terá cinco vertentes - saúde, ciência, sociedade civil, educação e cultura.





Na saúde vai contribuir para colmatar a escassez de material de proteção e equipamento médico; apoiar a deteção e diagnóstico e apoiar soluções de base tecnológica de implementação rápida.

A ciência beneficiará de um reforço do financiamento do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), "tendo em conta que dispõe de plataformas tecnológicas e competências científicas na área da imunologia, genómica, virologia e relação micróbio-hospedeiro, destinado a aumentar o conhecimento científico relativo à 2019-nCoV/COVID-19". Esta iniciativa será aberta e coordenada com outras instituições e estruturas de investigação em Portugal e no Estrangeiro, refere o comunicado. O IGC, juntamente com outras instituições na área de Lisboa, "está a desenvolver novos métodos de diagnóstico para produção e implementação em massa".

Nas medidas para a Sociedade Civil é lançado o projeto Gulbenkian Cuida destinado a organizações da sociedade civil que prestam apoio a idosos, um dos grupos de maior risco, em parceria com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. O objetivo é reforçar a capacidade de resposta destas organizações, designadamente no apoio domiciliário, na prestação de cuidados e serviços às pessoas mais isoladas. Por outro lado, haverá um apoio temporário à sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil com projetos atualmente financiados pela Fundação, para lhes permitir conservar os seus colaboradores com maior grau de precariedade durante este período de crise e continuar a sua atividade em favor das comunidades em que atuam. Está também incluída uma flexibilização às entidades beneficiárias, em todas as áreas, quanto ao planeamento dos projetos e à obtenção dos resultados, assegurando o pagamento nas datas acordadas, ou mesmo antecipando-o quando se justifique.

O fundo de emergência será dirigido na área da educação para dar apoio aos estudantes carenciados, de modo a permitir-lhes um acesso ao ensino a distância durante o encerramento das escolas. Este projeto será desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação e prevê apoio através de meios digitais e conectividade para alunos com dificuldades económicas que comprovadamente não tenham internet em casa para aceder a conteúdos e aulas online. Haverá também o reforço das Bolsas Mais destinadas a estudantes com menos recursos financeiros que se candidatam pela primeira vez à universidade, com média de entrada superior a 18 valores.