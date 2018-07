Há 54 presidentes de associações juvenis que têm mais de 60 anos

Governo quer que as organizações sejam presididas por jovens até aos 30 anos, o que não acontece agora em cerca de metade dos casos. Decisão terá implicações na distribuição de 3 milhões de euros em apoios feita pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude.

Miguel Baltazar

As associações juvenis têm, por lei, de ter 75% de sócios com menos de 30 anos. Mas 54 presidentes destas associações têm mais de 60 anos, tendo o mais velho 86 anos.



A notícia é avançada pelo Público, que explica que o Governo vai alterar a lei, condicionando a distribuição dos cerca de três milhões de euros anuais de apoios do Instituto Português do Desporto e da Juventude a estas entidades.



A proposta do Governo, que quer obrigar as instituições juvenis a terem um presidente com 30 anos ou menos, divide as entidades ouvidas pelo jornal.



O presidente da Federação Nacional de Associações Juvenis, Tiago Rego, de 29 anos, concorda que as associações "devem ser preferencialmente dirigidas por jovens, mas lembra que as condições no litoral e no interior são diferentes. Além disso, critica a "ingerência" do poder político na democracia interna das associações, são os "75% de associados jovens que têm votado em pessoas mais velhas", diz.



Já Hugo Carvalho, de 27 anos, presidente do Conselho Nacional de Juventude (CNJ) concorda com a ideia, que classifica como "um grande passo em frente".



Apoios vão sempre para as mesmas



No ano passado havia 1.385 associações no Registo Nacional de Associativismo Jovem. Cerca de mil têm recebido apoios regulares.



A dimensão das associações e o seu historial são critérios que podem ajudar a explicar a estabilidade da lista dos que mais recebem.



O IPDJ distribui 3,1 milhões de euros através do Programa de Apoio Juvenil e 2,5 milhões de euros através do Programa de Apoio Estudantil, destinado às associações académicas e de estudantes.