Há mais 25,6 mil inscritos no desemprego desde o final de junho

O número total de desempregados com inscrições ativas nos centros do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) tornou a subir em outubro, havendo agora mais 25.614 indivíduos inscritos no desemprego do que no final de junho, mês a partir do qual se tem registado um aumento constante neste indicador do mercado de trabalho.

Este número representa, desde então, uma subida de 9,2% no desemprego registado, que no final de outubro se traduzia em 303.356 inscrições ativas no desemprego.

As estatísticas do IEFP relativas a outubro, publicadas nesta segunda-feira, indicam que no último mês o desemprego registado conheceu uma subida de 1,1%, acumulando mais 3.243 inscrições de desempregados, entre entradas e saídas dos registos ao longo do mês. Face a um ano antes, há mais 4,9% de desempregados inscritos.

Esta subida no total de desempregados registados em fim de outubro nos centros IEFP ocorreu apesar de o fluxo de novas inscrições ao longo desse último mês se ter atenuado um pouco.

Inscreveram-se no desemprego em outubro 54.694 indivíduos, sendo menos 3,5% que no mês anterior. Face a outubro do ano passado, porém, as inscrições mensais cresciam 10%.

O agravamento dos dados de desemprego, visível nos registos do IEFP e também nas estatísticas do INE, tem vindo a ocorrer, porém, até aqui, sem que haja uma cedência dos níveis de emprego, que mantém o crescimento.

No terceiro trimestre, segundo o INE, havia mais de cinco milhões de indivíduos na população empregada, num universo que crescia ainda 0,5% face ao trimestre imediatamente anterior (mais 2,2% face a um ano antes).