Mercado de trabalho dá sinais negativos em setembro

Dados do INE, do Instituto de Emprego (IEFP) e da Segurança Social mostram de forma consistente uma subida do desemprego em setembro. A economia terá deixado de criar emprego. Lay-off aumenta. Governo cria e promete novos apoios.

Mercado de trabalho dá sinais negativos em setembro









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Mercado de trabalho dá sinais negativos em setembro O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar