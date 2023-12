Mais de 50% dos estágios terminam com contratações por parte das empresas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Desde 2018, o IEFP investiu quase 700 milhões de euros em mais de 130 mil estágios profissionais, financiados pelo Fundo Social Europeu. Além de a maioria dos estagiários ficar nas empresas onde realizaram o estágio, cerca de 75% conseguiram emprego meio ano depois de concluído o período de estágio.



Leia Também Empresas já podem concorrer a apoios até 14 mil euros para contratar jovens desempregados finanças, contabilidade, organização administrativa e relações públicas e comerciais, com um total de 17.986 contratos de estágio. Entre janeiro e setembro deste ano, a medida contribuiu para a celebração de mais de 17 mil contratos. As áreas onde se registaram mais contratos, entre 2018 e setembro de 2023, foram as, com um total de 17.986 contratos de estágio. Entre janeiro e setembro deste ano, a medida contribuiu para a celebração de mais de 17 mil contratos.

Mais de metade das 130 mil pessoas que realizaram estágios profissionais através do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) nos últimos cinco anos foram contratadas pelas empresas após a conclusão do estágio, avança esta segunda-feira o Jornal de Notícias