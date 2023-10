Desempregados inscritos sobem 4,5% em setembro

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego voltou a ultrapassar as 300 mil pessoas.Em setembro, o número subiu 4,5% em termos homólogos e 1,6% em cadeia, segundo dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)."O total de desempregados registados no País foi superior ao verificado no mesmo mês de 2022 (+12 873; +4,5% ) e no mês anterior (+4 752;+1,6%), diz o IEFP, sublinhando que o aumento se deve à subida de inscritos há menos de um ano, já que os desempregados registados há mais de doze meses recuam.A subida do desemprego é habitual em setembro, mas os dados mostram que esta é a terceira subida consecutiva face ao mês anterior. No final do mês passado havia 300.113 pessoas inscritas como desempregados e com disponibilidade para trabalhar.Em comparação com setembro de 2022, o desemprego aumentou em todas as regiões, com exceção da Madeira e Açores.Ao longo do mês de setembro inscreveram-se nos serviços de emprego 56.687 novos desempregados, tendo o número caído 1,7% em termos homólogos e subido 36,6% face ao mês de agosto.Notícia atualizada com mais informação