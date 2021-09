Há só 5.083 imóveis ativos no alojamento local em Lisboa e Porto

O cruzamento de dados do RNAL com os imóveis que estão efetivamente listados em plataformas de reserva como o AirBnb e o Booking apontam para uma queda abrupta. Em vez das 27.568 unidades de alojamento local registadas em Lisboa e no Porto, apenas 16.256 estão de facto com anúncios listados nas plataformas de reserva (dos quais 10.148 em Lisboa e 6.108 no Porto).



Olhando para os que aceitam reservas e registam taxas de ocupação, os números são ainda mais diferentes. Em julho, eram apenas 5.083 imóveis: 2.789 apartamentos em atividade em Lisboa e 2.294 imóveis no Porto, escreve o Público, citando uma análise realizada pela empresa especializada em estatísticas do sector Confidencial Imobiliário. Face a dezembro de 2019, no período pré-pandemia, são menos 7.870 imóveis de alojamento local ativos.

