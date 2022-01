Há um país que resistiu à pandemia, outro só perdeu

A pobreza já era um problema no país, mas com a pandemia de covid-19 os mais desprotegidos ficaram ainda mais prejudicados. As políticas adotadas para mitigar os efeitos da crise não parecem ter conseguido evitar o aumento das desigualdades.

Há um país que resistiu à pandemia, outro só perdeu









