Designado de “pacote mais habitação”, o Governo apresentou esta quinta-feira o plano para resolver o problema da falta de casas a preços e rendas acessíveis, com cerca de 25 medidas que vão estar em consulta pública durante um mês. A 16 de março, o Executivo conta aprovar o programa em Conselho de Ministros, em que parte passará pela Assembleia da República sob forma de proposta de lei. O pacote tem um custo de 900 milhões de euros, que saem do Orçamento do Estado, mas ainda pode ser reforçado, dependendo da adesão às medidas. Entre apoios diretos, bonificações, maior simplificação nos licenciamentos e construção de habitação pública, a intervenção estatal ganha músculo.

Habitação: Das rendas ao crédito. Estado entra no mercado









