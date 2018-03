Horas trabalhadas entre 2008 e 2016 aumentaram em Portugal e caíram em Espanha

O Instituto Nacional de Estatística (INE) de Portugal e a entidade congénere de Espanha realizaram um relatório comparativo dos dois países - Península Ibérica em Números – que entre outros dados mostra que o número de horas trabalhadas por semana a tempo inteiro em Portugal aumentou entre 2008 e 2016.





Em Portugal, o número de horas trabalhadas a tempo inteiro era de 41,3 horas em 2008, tendo aumentado desde então para 42,1 horas em 2016. Depois da diminuição de horas trabalhadas entre 2008 e 2010 e desde 2014 até 2016, a acentuada subida entre 2010 e 2014 (contempla o período de intervenção externa) fez com que o saldo tenha aumentado.