para 67,6% da população empregada parece ser fácil ou muito fácil ausentar-se, por motivos pessoais ou familiares, do seu local de trabalho por um curto período de tempo – uma ou duas horas – avisando no próprio dia ou na véspera."

sob pressão de tempo, tendo de terminar tarefas e trabalhos ou tomar decisões dentro de prazos considerados insuficientes," lê-se no relatório do INE.



A presença do stress parece ser maior entre os trabalhadores com escolaridade ao nível do ensino superior (41,8%), do que nos que têm formação até ao terceiro ciclo do ensino básico (18,6%). Esta diferença estará relacionada com o tipo de atividade que os trabalhadores desenvolvem. A maior percentagem verificou-se nas atividades financeiras e de seguros (52,3%).

O relatório explica que nestes "motivos pessoais ou familiares" estão excluídas as situações graves, devido a acidentes ou emergências. Aqui trata-se sobretudo da perceção individual, "se precisasse, poderia".No caso dos homens, a facilidade é ainda maior (70,1% diz que é fácil ou muito fácil), do que no caso das mulheres, cuja percentagem desce um pouco, para 65%.Também é mais fácil ausentar-se para quem é trabalhador por conta própria (84,8% diz que consegue com facilidade ou com muita facilidade) do que para quem trabalha por conta de outrem (64%). Para os contratados a prazo, a facilidade diminui, havendo apenas 53,5% que diz ser fácil ou muito fácil ausentar-se por uma ou duas horas.Mas apesar desta facilidade em ausentar-se do emprego para tratar de assuntos pessoais, há uma fatia considerável da população (28,8%) que garante trabalhar sempre, ou muitas vezes "