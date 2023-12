Idade da reforma a caminho dos 67 anos no final desta década

A idade legal de reforma em Portugal deverá subir para os 66,9 anos em 2030 e 68,1 anos em 2050, de acordo com as projeções do Comité de Política Económica da Comissão Europeia, a partir da legislação em vigor e das novas projeções demográficas e macroeconómicas de longo prazo que vão servir para analisar a despesa com o envelhecimento, exercício que é feito no “Ageing Report”

...