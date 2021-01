Igreja suspende missas a partir de sábado

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) determinou a suspensão de celebrações religiosas a partir de sábado, 23 de janeiro.



"Embora lamentando fazê-lo, a Conferência Episcopal Portuguesa determina a suspensão da celebração "pública" da Eucaristia a partir de 23 de janeiro de 2021", lê-se em comunicado publicado esta quinta-feira.

Leia Também Igreja suspende batismos, crismas e casamentos

Na mesma nota, a CEP justifica a decisão com a "extrema gravidade da situação pandémica" que o país vive. "Consideramos que é um imperativo moral para todos os cidadãos, e particularmente para os cristãos, ter o máximo de precauções sanitárias para evitar contágios, contribuindo para ultrapassar esta situação".Estarão suspensas as missas, bem como as catequeses "e outras atividades pastorais que impliquem contacto, até novas orientações". As Dioceses das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira "darão orientações próprias".A suspensão das celebrações deverá ser complementada com "possíveis ofertas celebrativas, transmitidas em direto por via digital", acrescenta a CEP.Na semana passada, a CEP já tinha determinado a suspensão da celebração de batizados, casamentos e crismas.