Importações disparam 37,5% em janeiro. País exportou mais 22,2%

O forte aumento das importações do país, em comparação com um crescimento das exportações mais reduzido agravou o défice da balança comercial portuguesa. As importações subiram 37,5%, em janeiro de 2022 face ao mesmo mês do ano passado, enquanto as importações aumentaram 22,2%, de acordo com dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).Em janeiro de 2022, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais superiores a dezembro de 2021, quando tinham aumentado 24,1% e 35,1%, respetivamente. Na comparação em cadeia, ou seja face a janeiro de 2020, verificaram-se variações de 9,7% nas exportações e 13,3% nas importações."Destacam-se os acréscimos nas exportações e importações de Fornecimentos industriais (+33,7% e +48,7%; +27,7% e +41,4% face a 2020, respetivamente) e nas importações de Combustíveis e lubrificantes (+115,7%; +16,2% face a 2020)", refere o relatório divulgado pelo INE."Excluindo Combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 19,5% e 29,9%, respetivamente (+24,1% e +28,8%, pela mesma ordem, em dezembro de 2021). Face a janeiro de 2020, verificaram-se acréscimos de 10,3% e 12,8%, pela mesma ordem", acrescenta.