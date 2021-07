Incêndio no Algarve obriga a evacuar casas e lar de idosos. Combate segue de madrugada

Leia Também Marcelo promulga arrendamento forçado de terras

O incêndio que começou a lavrar em Monchique e que passou para o concelho de Portimão obrigou à evacuação de "duas a três" habitações e de um lar de idosos não licenciado na localidade de Pereira, Mexilhoeira Grande. No total, foram deslocadas 30 pessoas para Portimão por medida de precaução.Em conferência de imprensa no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, o comandante operacional Distrital de Faro da Proteção Civil, Richard Marques, disse que o incêndio se estende em duas frentes, uma a norte, no concelho de Monchique, menos preocupante porque não tem habitações em risco, e outra a sul, esta mais preocupante por haver vários aglomerados populacionais.Ao início da noite de sábado, o fogo ameaçava localidades como Vidigal Velho ou Alcalar e estava a ser combatido por 317 operacionais, com 97 veículos e sete meios aéreos. O incêndio tem "uma dimensão significativa", que obrigou à dispersão de meios, com o vento a ser o maior desafio.Em conferência de imprensa, o comandante das operações, Richard Marques, referiu que as autoridades queriam aproveitar a madrugada como janela de oportunidade para tentar dominar este incêndio.O incêndio teve início na zona do Tojeiro, freguesia de Marmelete, concelho de Monchique, com o alerta a ser dado cerca das 13:30. Tem lavrado com intensidade para sul e já passou para o concelho de Portimão, na freguesia da Mexilhoeira Grande.O fogo já consumiu pequenas estruturas de apoio agrícola e ao final da tarde lavrava com maior intensidade em Portimão, colocando habitações em risco, segundo disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Monchique, Rui André.(Notícia atualizada às 21:00 com novas informações da proteção civil)