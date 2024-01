Indicador de clima de negócios continua em queda na Alemanha

O índice de clima de negócios na Alemanha voltou a desacelerar em janeiro, revelam os dados do instituto de estatísticas Ifo divulgados esta quinta-feira. Este indicador recuou para os 85,2 pontos, o que compara com 86,3 pontos de dezembro, mês em que, aliás, também já vinha em queda.

Com a economia a braços com uma cenário de recessão, as empresas alemãs avaliam negativamente a sua própria situação e revelam um maior pessimismo em relação aos próximos meses.

Na indústria registou-se um ligeiro aumento do índice, com as empresas a revelar alguma satisfação com a sua situação atual, mas, ainda assim, num registo pessimista, na medida em que os novos pedidos continuam a diminuir ainda que em menor ritmo, levando a que a capacidade de produção tenha baixado 81,9% para 81,0%, ficando cerca de dois pontos percentuais e meio abaixo de média de longo prazo.





Já no setor dos serviços, o clima de negócios piorou consideravelmente, refere o Ifo, o que se ficou a dever essencialmente às avaliações sobre a situação atual, que são "significativamente piores", mas também às expectativas para os próximos tempos.





No comércio, o índice atingiu o nível mais baixo desde outubro de 2022 e na construção também manteve a trajetória de quebra.