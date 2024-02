Inflação na Alemanha cai para 2,9% em janeiro

Leia Também Indicador de clima de negócios continua em queda na Alemanha

A taxa de inflação homóloga na Alemanha foi de 2,9% em janeiro, o nível mais baixo desde junho de 2021, quando havia sido de 2,4%, confirmou esta sexta-feira a agência federal de estatística alemã (Destatis).Em dezembro de 2023, a inflação homóloga tinha sido de 3,7%.Os preços da energia caíram 2,8%, enquanto os preços dos alimentos subiram 3,8%.Na comparação com dezembro de 2023, os preços no consumidor aumentaram 0,2%.A maioria dos economistas espera que a inflação na Alemanha continue a descer, embora o ritmo possa ser mais lento devido a fatores como o aumento do preço das emissões de C02 ou a normalização das taxas de IVA na restauração no início deste ano.Em 2023, a inflação homóloga atingiu 5,9%, o segundo valor mais elevado desde a reunificação alemã.Em 2022, a inflação homóloga atingiu 6,9%, desencadeada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que provocou o aumento dos preços da energia e dos alimentos.