Indicador de inflação preferido da Fed desacelerou em novembro

O índice de despesas do consumidor norte-americano, apontado pelos especialistas como o indicador preferido da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) para a definição da sua política monetária, desacelerou em novembro, de acordo com os dados publicados esta sexta-feira pelo Departamento de Comércio dos EUA.

O índice de preços de despesas destinadas ao consumo pessoal (PCE) subiu 5,5% em termos homólogos - uma queda face ao aumento homólogo de 6,1% em outubro - e 0,1% numa análise em cadeia.

Já o "core" deste índice – que exclui as categorias de alimentos e energia – somou 4,7% face a novembro do ano passado e ganhou 0,2% face a outubro deste ano, acima do estimado pelos economistas da Bloomberg que apontavam para uma subida homóloga de 4,6%. Tanto o índice subjacente, como o "core" estão em mínimos de outubro de 2021.

No mesmo relatório, o Departamento do Comércio dá ainda conta de que os gastos continuaram a aumentar em novembro, mas a um ritmo muito mais lento do que nos meses anteriores.



As despesas do consumo privado subiram 0,1% em novembro, depois de uma ascensão de 0,8% em outubro. A rendimento pessoal aumentou 0,4% em novembro, abrandando face aos 0,7% em outubro.Por sua vez, a taxa de poupança subiu de 2,2% em outubro para 2,4% em novembro.



Os números dos gastos dos consumidores apontam assim para que a economia se mantenha robusta, fundamentando a continuação de uma política monetária restritiva por parte da Fed.