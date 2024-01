Inflação em França desacelera para 3,1% em janeiro

A inflação homóloga em França desacelerou para 3,1% em janeiro, menos seis décimas de ponto percentual do que em dezembro, devido à moderação dos preços da energia, dos alimentos e dos produtos manufaturados, foi anunciado esta quarta-feira.O instituto nacional de estatística francês (INSEE), que publicou os dados provisórios de janeiro, sublinhou num comunicado que os preços no consumidor baixaram 0,2% este mês, considerados isoladamente, depois de terem subido 0,1% em dezembro.Em termos homólogos, a energia aumentou 1,8%, enquanto em dezembro a subida tinha sido de 5,7%; os produtos manufaturados 0,7%, contra 1,4%, e os produtos alimentares 5,7%, contra 7,2%.A tendência foi inversa para os serviços, com um aumento de 3,2% em janeiro, mais uma décima do que em dezembro, e de 16,8% para o tabaco, contra 9,8%.