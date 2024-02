Inflação na Zona Euro desacelera ligeiramente para 2,8% em janeiro

Leia Também Eletricidade e fim do IVA Zero fazem inflação acelerar para 2,3% no arranque do ano

Leia Também Inflação em França desacelera para 3,1% em janeiro

A taxa de inflação na Zona Euro, segundo a estimativa rápida divulgada esta quinta-feira pelo Eurostat. O alívio acontece depois de a Zona Euro ter fechado 2023 com uma aceleração nos preços, que pôs fim a um ciclo de sete meses consecutivos de abrandamentos.O Eurostat estima que, entre as quatro grandes componentes do cabaz de compras das famílias europeias, a alimentação, álcool e tabaco deram o maior contributo para a variação homóloga do índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) em janeiro. Ainda assim, em comparação com o mês anterior, os preços no consumidor abrandaram de 6,1% para 5,7%.Também os bens industriais não-energéticos aliviaram em janeiro para 2%, o que compara com os 2,5% registados em dezembro, enquanto a variação homóloga do IHPC nos serviços se manteve estável nos 4%. Por outro lado, os preços na energia aceleraram de 6,7% para -6,3%, mantendo-se em terreno negativo.Sem contar com a energia e os alimentos (cujos preços são mais voláteis), a. É a esse indicador, apelidado de "inflação crítica", que o Banco Central Europeu (BCE) tem estado particularmente atento no controlo da inflação na Zona Euro.Entre os 20 países do euro, o Eurostat estima que osAlém de Portugal, também Espanha, Itália, Países Baixos, Bélgica, Chipre e Estónia terão visto os preços no consumidor acelerar.A estimativa rápida do Eurostat indica que as variações mais elevadas do IHPC no arranque do ano terão sido registadas na Estónia (5%), seguida de perto pela Croácia (4,8%) e Áustria (4,3%). Por outro lado, as variações do IHPC mais baixas observaram-se na Finlândia (0,7%), Itália (0,9%) e Lituânia e Letónia (ambas com 1%).Além da Finlândia, Itália, Lituânia e Letónia, também a Bélgica (1,5%) deverá ter começado o ano com uma taxa de inflação abaixo da meta dos 2% recomendada pelo BCE para manter a estabilidade de preços.(notícia atualizada às 10:38)