Inflação na Alemanha atinge máximos históricos em agosto

A taxa de inflação homóloga na Alemanha subiu para 3,9% em agosto, o nível mais alto desde dezembro de 1993, quando atingiu 4,3%, indicam dados preliminares divulgados esta segunda-feira pela agência federal de estatística alemã (Destatis).



Já o Índice de Preços no Consumidor (IPC) harmonizado da Alemanha, que é calculado segundo os critérios da União Europeia, aumentou em 3,4% em julho em termos homólogos, contra 3,1% em julho.





Elmar Voelker, economista no Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), citado pela agência Reuters, antecipa uma subida da taxa de inflação nos próximos meses, devido a fatores especiais como o corte temporário do IVA na segunda metade de 2020 que afectou as bases de comparação.