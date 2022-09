Inflação na Turquia ultrapassa 80%

A inflação na Turquia ultrapassou 80% em agosto, de acordo com dados oficiais.O índice de preços no consumidor atingiu 80,2% no mês passado, o valor mais alto do mandato de duas décadas do Presidente Recep Tayyip Erdogan, indica do Financial Times.

O Governo garante que a inflação vai descer nos últimos meses do ano. A garantia foi deixada pelo ministro das Finanças, que assegura ainda que chegará aos 25% no final de 2023.

Apesar destas garantias, o banco de investimento norte-americano Goldman Sachs alertou - ainda antes de serem divulgados os novos dados da inflação - que a dinâmica inflacionista da Turquia é "problemática", prevendo que exceda os 90% em outubro e novembro. Só depois deve descer para 75%.