Inflação nos EUA estabiliza nos 3,7% em setembro, acima do esperado

pelo índice de preços no consumidor, manteve-se inalterada nos 3,7% em setembro, o mesmo valor registado em agosto.O aumento supera as estimativas dos analistas ouvidos pela Bloomberg, que esperavam uma descida para os 3,6%. Face a agosto, o índice de preços no consumidor (IPC) subiu 0,4%, à boleia dos preços da energia, depois de um crescimento de 0,6% no mês anterior, segundo os dados oficiais



Face a agosto, o índice de preços no consumidor (IPC) subiu 0,4%, à boleia dos preços da energia, depois de um crescimento de 0,6% no mês anterior, segundo os dados oficiais esta quinta-feira publicados.

que exclui os preços da energia e dos produtos alimentares, fixou-se nos 4,1%, tendo caído para o valor mais baixo em setembro desde 2021. Ainda assim, em termos mensais subiu 0,3% - o segundo aumento consecutivo.



Os dados conhecidos esta quinta-feira sinalizam que o aumento dos preços mantém-se persistente, apesar da política restritiva em vigor, o que deverá dar força à Reserva Federal (Fed) norte-americana para assim a manter. Aliás, foi esse o espírito presente nas atas da última reunião do banco central, conhecidas na quarta-feira.



A taxa homóloga da inflação nos Estados Unidos, medidaJá a inflação subjacente,



"Os participantes consideraram, em geral, que com o posicionamento da política monetária em território restritivo, os riscos de cumprimento das metas do Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC) ficaram mais equilibrados", refere o documento.