Inspeção do Trabalho ganha poderes para travar despedimentos ilegais

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) vai ganhar poderes para "suspender" despedimentos ilegais, segundo anunciou esta tarde o primeiro-ministro, António Costa."Temos tido notícia de que infelizmente neste período, e não obstante o conjunto de medidas para apoiar a sustentabilidade das empresas, tem havido alguns abusos", disse o chefe do Governo, quando apresentava de forma genérica as medidas que concretizam a renovação do estado de emergência.Os inspetores poderão ser requisitados a outros serviços de inspeção e "passarão a ter poderes para suspender qualquer despedimento cujos indícios de ilegalidade sejam manifestos", disse.Há três semanas, o Sindicato dos Inspetores do Trabalho (SIT) exigiu a redução do atendimento presencial e o reforço do trabalho à distância (por teletrabalho), porque os trabalhadores tinham medo de contágio de covid-19, tal como o Negócios noticiou a 13 de março.Na sequência dessa exigência a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) cancelou inspeções que tinha comunicado aos seus inspetores.Questionado sobre como se vai garantir a eficácia das inspeções face a esta resistência, e tendo em conta que grande parte dos trabalhadores não está a trabalhar nas empresas que podem ser inspecionadas, mas sim em casa, o primeiro-ministro não respondeu diretamente, reiterando no entanto que os abusos nos despedimentos devem ser sancionados.Nesse sentido, o quadro de pessoal da ACT poderá ser reforçado através da requisição de inspetores a outros serviços de inspeção do Estado, reiterou.O decreto do Presidente da República que enquadra a renovação do estado de emergência autoriza genericamente o Governo a "limitar despedimentos".Questionado sobre se está prevista alguma proibição geral de despedimentos coletivos ou algum tipo de proteção para contratos a prazo, o primeiro-ministro deu a entender que não, uma vez que se referiu apenas às medidas que já estão previstas para as empresas que recorram a mecanismos com apoio do Estado.

"A principal medida que temos adotado para procurar proteger o emprego é criar condições para evitar que as empresas fechem as portas" e em segundo lugar que não "procedam a despecimentos coletivos ou por extinção de posto de trabalho" as empresas que recorram ao lay-off simplificado.



Tal como já foi anunciado, as empresas que recorram a este regime de redução de horários ou suspensão de contratos não poderão avançar com despedimentos coletivos ou por extinção de posto de trabalho até 60 dias após a aplicação das medidas.



Estas restrições abrangem as empresas que recorrem ao chamado lay-off simplificado mas não às outras. Por outro lado, não há qualquer mecanismo de proteção para trabalhadores a prazo, temporários, a recibos verdes ou em período experimental (que foi alargado em outubro).



Referindo-se às empresas que deixaram de ter clientes, matérias-primas ou componentes, António Costa sublinhou a importância de manter as empresas a funcionar.



"Se deixamos as empresas morrer destruímos a capacidade de relançar a economia a seguir", disse o primeiro-ministro.





Notícia atualizada às 20:23