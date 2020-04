Deslocações fora do concelho proibidas e aeroportos fechados na Páscoa

O primeiro-ministro António Costa anunciou esta quinta-feira, no final do Conselho de Ministros que aprovou as medidas de prolongamento do Estado de Emergência, que no período da Páscoa, entre as 0 horas de quinta-feira, dia 9 de abril, e as 24 horas de segunda-feira, dia 13, serão proibidas quaisquer deslocações para fora do concelho de residência habitual.





Há contudo exceções, como para os que têm de se deslocar para o exercício de atividades profissionais que são permitidas, ou nos três concelhos que no país têm descontinuidade territorial, como são Vila Real de Santo António, Oliveira de Azeméis e Montijo.