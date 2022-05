Inspeção não dá direito ao Fisco de corrigir IVA passados os quatro anos da caducidade

Uma liquidação adicional de IVA realizada pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) na sequência de uma ação inspetiva feita depois de um pedido de reembolso apresentado pelo contribuinte “está sujeita à regra geral da caducidade do direito à liquidação, ou seja, não pode ir para trás no tempo além dos quatro anos previstos na lei. A conclusão é do Supremo Tribunal Administrativo

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...