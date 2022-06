Instituto da Habitação vai atribuir 24 habitações por sorteio em várias regiões do país

Leia Também IHRU vai atribuir 54 casas em renda acessível e apoiada. Candidaturas já abriram

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) vai atribuir, por sorteio, 24 habitações em várias regiões do país, no âmbito da promoção de respostas públicas de arrendamento acessível, anunciou esta segunda-feira o Governo.Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação adianta que as candidaturas estão abertas a partir de hoje para habitações de tipologia T1 a T4, localizadas em Lisboa, Setúbal, Évora, Beja, Guarda, Bragança e Santo Tirso (distrito do Porto).O ministério esclarece que os contratos de arrendamento se destinam a habitação permanente dos agregados habitacionais.Na nota é também referido que as habitações serão sorteadas de entre as pessoas e os agregados familiares que apresentem candidatura até ao dia 24 de junho, desde que preencham as condições de elegibilidade do programa e os requisitos do aviso de cada concurso."Este sorteio enquadra-se no conjunto de medidas em curso para garantir o acesso à habitação às famílias que não têm resposta por via do mercado", é ainda indicado na nota.A informação sobre os concursos está disponível em www.portaldahabitacao.pt.