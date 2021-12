Investimento imobiliário dos vistos gold encolhe 33%

foram atribuídas 686 autorizações de residência por via da aquisição de imóveis, o que gerou um volume de transações da ordem dos 373,7 milhões de euros. Em igual período de 2020 tinham sido emitidas mais 361 autorizações. Segundo os operadores deste setor do imobiliário, as alterações ao programa que entram em vigor a 1 de janeiro vão retirar-lhe atratividade.

Porém, os negócios têm prosseguido a bom ritmo, feitos por residentes, garantiram quatro operadores do mercado imobiliário de luxo, ao jornal.