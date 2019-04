ISEG: Crescimento do PIB terá acelerado para 1,9% no primeiro trimestre

O primeiro trimestre terá fechado com um aumento do PIB de 1,9%, um salto superior ao registado nos últimos três meses do ano passado.

Lusa

A economia portuguesa continua a crescer, com um salto entre janeiro e março que terá sido superior ao verificado nos últimos três meses de 2018, de acordo com as estimativas do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG).

No primeiro trimestre deste ano, "com a ressalva de a informação trimestral ainda estar incompleta", estima-se que o PIB tenha crescido 1,9% em termos homólogos e 0,7% em relação ao trimestre anterior, de acordo com a Síntese de Conjuntura enviada pelo ISEG às redações, relativa a abril de 2019.



O indicador de tendência da atividade global nota uma aceleração em janeiro e fevereiro, com os dados relativos ao investimento a impulsionar. A pesar negativamente está a procura externa líquida, uma vez que o crescimento nominal das importações de bens e serviços foi "bem maior do que o das exportações", avança o mesmo instituto.

No mesmo período, os indicadores agregados de clima e confiança em Portugal apontam para que a confiança tenha descido mais entre os consumidores do que nos setores empresariais, resultando numa tendência decrescente em termos agregados. A exceção é o setor industrial, no qual a confiança sobe. Ainda assim, "no conjunto dos países da Zona Euro a tendência decrescente tem sido mais vincada", acrescenta o ISEG.

O ISEG lançou em fevereiro a previsão de que o crescimento do PIB português trave para 1,8% em 2019, igualando o registado no último ano do anterior Governo (2015).