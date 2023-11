Marcelo: qualquer atentado contra civis "vai contra o direito humanitário"

Leia Também EUA apelam à criação de um Estado palestiniano

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu este domingo que basta existir um atentado contra civis para que Israel vá contra o direito humanitário, depois de confrontado por vários manifestantes pró-palestinianos nos jardins de Belém.Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no meio de uma concentração a favor da Palestina, junto ao Palácio de Belém, quando questionado sobre se existe o risco de um genocídio na Faixa de Gaza."Não é preciso ser genocídio, basta ser um atentado contra vítimas inocentes, civis, de qualquer das partes. Isso vai contra o direito humanitário", afirmou.O Presidente da República realçou que "ainda não tinha havido qualquer resposta ao ataque e já dizia que tem de se respeitar o direito humanitário"."Até dizia mais: uma democracia tem de atuar no quadro da democracia, mesmo em tempos de guerra", assinalou, após ter sido criticado por diversos manifestantes por ter dito, na sexta-feira, ao chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal que alguns palestinianos "não deviam ter começado" esta guerra com Israel, aconselhando-os a serem moderados e pacíficos.Marcelo Rebelo de Sousa reiterou hoje que "a posição portuguesa é a mesma e será a mesma"."Estamos e estaremos firmes, atrás do engenheiro Guterres e da posição que tem tomado, que é a posição das Nações Unidas, que votámos ainda agora na última resolução - em que houve 120 a favor, 47 abstenções e 14 votos contra apenas - em que muitos países da EU, mas Portugal sempre esteve ao lado da posição, que é: há direito a haver um Estado palestiniano", sublinhou.As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa surgiram entre os apelos a um cessar-fogo no conflito na Faixa de Gaza por cerca de 200 pessoas, que se concentraram junto ao Palácio de Belém.Entre as palavras de ordem ouviu-se "Marcelo aprende a história da Palestina", mas também "não queremos sorrisos, queremos ação imediata".Marcelo Rebelo de Sousa confrontou vários dos manifestantes e num momento de maior tensão, após ter ouvido que é "o Presidente de todos os portugueses, não é comentador", o chefe de Estado reiterou que "Portugal condenou o ato terrorista, mas é a favor da Palestina".Quando uma manifestante lhe disse que a conversa com o representante palestiniano na sexta-feira "foi uma falta de diplomacia" e que "esteve mal", o Presidente da República ripostou que apenas "disse o que Portugal pensa".Ainda assim perante a insistência de críticas, garantiu que disse ao diplomata palestiniano que "'um grupo começou agora', mas noutras ocasiões outros grupos começaram".O Presidente da República considerou que não existe uma radicalização do discurso em Portugal e que a concentração a favor da Palestina foi ordenada e dialogante.