Leia Também Os riscos de Biden



"Com base no que vi, parece que foi provocado pelo outro lado, não por vocês", afirmou, defendendo as alegações do exército israelita, que tem garantido que o massacre foi provocado por um foguete falhado da Jihad Islâmico, o que é refutado por várias organizações não-governamentais e pelo próprio grupo palestiniano.



Já primeiro-ministro israelita agradeceu a Biden pela "cooperação sem precedentes" entre os dois países e referiu ao Presidente dos Estados Unidos que os crimes do Hamas já terão provocado a morte de mais de 1.400 pessoas, incluindo crianças.