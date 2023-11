Israelitas portugueses criam Associação Aliados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um dia após o início da guerra que reacendeu o conflito histórico entre Israel e a Palestina, membros da comunidade israelita e judaica em Portugal uniram-se na criação da Aliados - Associação Luso-Israelita, que tem como objetivo "reforçar a sensibilização dos portugueses sobre os acontecimentos atuais e combater o ressurgimento de ações antissemitas em Portugal", anuncia, esta quarta-feira, 8 de novembro, em comunicado.





Trata-se de "uma organização civil independente comprometida em facilitar um diálogo informado e humano entre o público português, com o objetivo de promover a unidade e a compreensão e fomentar uma sociedade partilhada construída na solidariedade e no apoio", explica, apelando "ao apoio do público e das autoridades portuguesas para a imediata libertação dos reféns, alertando ainda para o aumento preocupante de manifestações pró-Hamas e de incidentes anti, inclusive em Portugal", crê.

Segundo a associação, "a vaga de ataques e demonstrações antissemitas demonstra a necessidade da comunidade portuguesa e das instituições democráticas denunciarem estes atos que promovem a aniquilação de Israel e retórica antissemita, sem deixarem de apelar ao respeito, à compreensão mútua e ao apoio da causa da paz na região", sublinha.