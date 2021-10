Itália e Alemanha lideram produção de café na Europa. Portugal está no sétimo lugar

Os europeus consomem mais café importado do que aquele que é produzido pelos Estados-membros da União Europeia, revela o Eurostat no dia internacional do café, assinalado esta sexta-feira.

No ano passado, a União Europeia importou 2,9 milhões de toneladas de café, que ascenderam a 7,5 mil milhões de euros. Trata-se de um aumento de 7% face aos dados de 2010, quando os países europeus importaram 2,7 milhões de toneladas.

A maior fatia de café importado vem do Brasil, representando 32% do total. No ano passado, os Estados-membros importaram 933 mil toneladas de café do Brasil. O Vietname é o segundo maior país de origem destas importações (22%), que no ano passado ascenderam a 642 mil toneladas. Esta lista contém também países como as Honduras (216 mil toneladas), Uganda (166 mil toneladas), Colômbia (154 mil toneladas) ou a Índia (108 mil toneladas).

A Alemanha e Itália foram os dois maiores produtores de café no ano passado, mas são também os países que mais café importam do estrangeiro. No ano passado a Alemanha importou 1,1 milhões de toneladas de café, um peso de 38%, enquanto a Itália importou 595 mil toneladas (19%). Mas outros países importadores são a Bélgica (309 mil toneladas), Espanha (274 mil toneladas) ou França (205 mil toneladas).

De acordo com estes dados, Portugal importou no ano passado mais café do Vietname do que do Brasil, por exemplo.

Já no que toca à produção de café dentro da União Europeia, a produção ascendeu a 1,9 milhões de toneladas. Apenas seis Estados-membros asseguram 89% do total da produção de café na UE - Itália, Alemanha, França, Países Baixos, Espanha e Suécia.

Itália e Alemanha têm as produções mais expressivas, de 32% e 30%, respetivamente. A produção italiana ascendeu a 616 mil toneladas, seguida pelas 571 mil toneladas da Alemanha. A Suécia dá o contributo menos expressivo para esta produção entre os seis maiores países produtos: 88 mil toneladas, o equivalente a 5% da produção.

Portugal ocupa o sétimo lugar nesta lista, com um total de produção de 44,5 mil toneladas.