Café e açúcar ganham balanço nos mercados

Apesar de as geadas no Brasil não terem sido tão danosas para as plantações como se receava, o acumular de condições meteorológicas adversas, o aumento do custo dos transportes e a escassez de contentores estão a encarecer produtos como o café e açúcar.

