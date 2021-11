João Vieira Lopes: “A expectativa é que o Natal supere o de 2019”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O comércio espera que seja possível voltar este Natal ao nível de vendas registado no pré-pandemia, afirma o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP). Para João Vieira Lopes, as medidas anticovid definidas para já pelo Governo são razoáveis, mas admite muita incerteza, devido também aos constrangimentos das cadeiras de distribuição.





