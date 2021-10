Joaquim Miranda Sarmento: “Não temos um ministro das Finanças, mas das cativações”

Joaquim Miranda Sarmento critica a falta de visão do ministro das Finanças, que, considera, está cada vez mais isolado no Governo. Ainda assim, o economista do PSD defende João Leão no desentendimento com o ministro das Infraestruturas sobre a CP. “O primeiro-ministro perdeu autoridade”, considera.

Joaquim Miranda Sarmento: "Não temos um ministro das Finanças, mas das cativações"









