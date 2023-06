Juros da dívida grega aliviam para mínimos de 10 meses após vitória de Mitsotakis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A "yield" da dívida helénica a dez anos alivia 5,6 pontos base para 3,507%, renovando mínimos de agosto do ano passado, após a vitória clara do Nova Democracia nas legislativas da Grécia realizadas domingo, que permitem a Kyriakos Mitsotakis um governo de maioria absoluta.





Já no mercado acionista, o principal índice grego desliza 2,18% para 1.341,01 pontos, seguindo a tendência europeia, depois de ter começado as negociações a somar 0,10%.





Desde o início do ano, o índice ateniense já valorizou mais de 35%.





Esta segunda-feira, Kyriakos Mitsotakis frisou que "vamos executar este segundo mandato de quatro anos de grandes mudanças e reformas", assegurando que a maioria absoluta lhe dá margem para estas reformas.





Kyriakos Mitsotakis toma formalmente posse ainda esta segunda-feira ao final do dia, sendo que depois deverá nomear o gabinete e governo, de forma viajar a Bruxelas para a reunião de líderes da União Europeia (UE) que está agendada para estas quinta-feira e sexta-feira.





Kyriakos Mitsotakis foi primeiro-ministro do país entre 2019 e maio, quando o resultado nubloso das eleições acabou por levar Ioannis Sarmas a tornar-se primeiro-ministro interino.





Durante o seu mandato de quatro anos, o PIB grego cresceu e a taxa de desemprego caiu para metade.





Durante o período eleitoral, Kyriakos Mitsotakis voltou a fazer da economia o pilar central da sua campanha, prometendo um aumento dos salários no setor público e um impulso da economia, para que este aumento chegue ao setor privado.





Na agenda do novo primeiro- ministro está ainda a reforma do sistema nacional de saúde e do sistema judicial, de forma a acelerar os processos.





A nova composição do parlamento grego inclui oito partidos, três dos quais da extrema-direita.





A eleição de Kyriakos Mitsotakis surge tempos antes da Fitch e da S&P se pronunciarem sobre o "rating" da dívida grega, que se mantém ainda em "lixo". Um dos desafios do novo executivo será criar condições para que esta classificação possa ser melhorada.