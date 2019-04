O crescimento da economia mundial perdeu ritmo desde o arranque do ano, deixando a economia numa posição "precária", alertou esta terça-feira, 2 de abril, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI).





Num discurso na Câmara do Comércio em Washington e em jeito de antecipação dos encontros de primavera do FMI que arrancam na próxima semana, Christine Lagarde descartou contudo o cenário de recessão global.





"A economia global está num momento delicado", disse Lagarde. Em janeiro o FMI cortou a estimativa de crescimento para a economia mundial pela segunda vez. A 9 de abril vai atualizar previsões, e tendo em consideração as palavras da líder do FMI, será de esperar um novo corte face à estimativa atual de crescimento de 3,5% este ano e 3,6% em 2020 do PIB mundial.





Apesar do alerta sobre o abrandamento da economia, Lagarde também assinalou que a ação dos bancos centrais poderá contribuir para uma recuperação da economia já na segunda metade do ano.





Contudo, há sempre a incerteza relacionada com o Brexit, acrescentou Lagarde, apontando ainda o elevado endividamento de alguns países, as tensões comerciais e a inquietação nos mercados financeiros como os principais riscos que pendem sobre a economia global.





A diretora-geral do FMI deixou ainda recados aos líderes dos governos, que devem evitar "passos errados", sobretudo nos países com dívidas elevadas, que numa altura de taxas de juro baixas, "têm uma margem limitada para agir" quando chegar a fase negativa do ciclo, "o que vai inevitavelmente acontecer".





"Para muitos países, tal implica fazer uma utilização mais inteligente da política orçamental", acrescentou Lagarde.