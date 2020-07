Lagarde garante que não vão sobrar notas no envelope do PEPP

O montante foi definido. E o montante será gasto. Foi com esta mensagem que Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), se dirigiu aos jornalistas, na conferência de imprensa que sucedeu à reunião de política monetária. A líder da entidade europeia garantiu que iria injetar os 1,35 biliões de euros do Programa de Compra de Emergência Pandémica (PEPP) na economia da região.





