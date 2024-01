Legislatura é das mais curtas, mas das mais produtivas da democracia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os últimos 657 dias marcaram o início e o fim de quase todos os trabalhos parlamentares de uma das legislaturas mais curtas da vida democrática portuguesa. Ainda assim, os deputados deixam a Assembleia da República com três Orçamentos do Estado aprovados e uma das melhores médias de diplomas aprovados desde 1974. Os últimos meses provocaram uma aceleração dos trabalhos, mas há ainda muito que cai com a dissoluçã

...