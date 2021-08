Limitação de mandatos obriga 40% das câmaras a mudar liderança

imposição legal levou a mudanças: sete do PSD, cinco do PS, quatro do PCP e uma com liderança de independentes.

A lei da limitação dos mandatos autárquicos que se aplica aos presidentes das Câmaras Municipais já obrigaram quase 220 autarcas a deixarem o poder, segundo noticia esta segunda-feira o Diário de Notícias . A um mês de novas eleições, esta regra de sucessão é vista como uma oportunidade pelos partidos da oposição, sendo que há 35 concelhos "em risco".Na limitação de mandatos, 40% das câmaras vai ter de mudar de partido em 2021 e outras 60% em 2025. Nas autarquias onde a lei impede a continuação do presidente de câmara "fazem-se as maiores maiores apostas, candidatos fortes para que não se perca a autarquia", diz o secretário-geral do PSD José Silvano, ao diário. "São sempre considerados concelhos em risco. Se não o fizermos caímos na lógica das mudanças e isso pode afastar o partido, num cenário de derrota, da liderança de uma câmara por quatro, oito ou mesmo 12 anos".Nas últimas eleições autárquicas, em 2017, a lei de limitação de mandatos autárquicos travou 41 recandidaturas recandidaturas de presidentes de Câmara. Em 17 destas autarquias, aA perda de câmaras com a saída do presidente por limitação de mandato cresceu assim para 41%, em 2017, dos anteriores 33% registados em 2013.