Lisboa a meio da lista de cidades mais caras para expatriados

Capital portuguesa desceu 26 posições no “ranking” das cidades com maior custo de vida para quem trabalha fora do país de origem. Mas a inflação e as taxas de câmbio pressionam o poder de compra. Hong Kong volta a liderar a lista.

Lisboa a meio da lista de cidades mais caras para expatriados









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Lisboa a meio da lista de cidades mais caras para expatriados O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar