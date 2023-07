“Lisboa e Porto vão ter balcões para identificação de prédios rústicos à distância”

Sendo nestes dois centros urbanos que habita boa parte dos proprietários de terrenos que, nas zonas do interior, permanecem por identificar, serão criados dois balcões em Lisboa e Porto para acelerar o processo do cadastro. E a rede consular vai trabalhar com os emigrantes.



O Governo quer chegar a 50% de área identificada no cadastro até ao final do próximo ano. Depois, o número de prédios sem dono conhecido será residual, acredita Pedro Tavares. Para acelerar o processo, a partir de setembro o Balcão Único do Prédio (BUPi) chegará também a Lisboa e Porto, onde não há terras, mas há proprietários, segundo Pedro Tavares, secretário de Estado da Justiça.

“Lisboa e Porto vão ter balcões para identificação de prédios rústicos à distância”









