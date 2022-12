Lisboa no topo das melhores cidades para expatriados

Lisboa ficou em quarto lugar na listagem Expat City Ranking 2022 que, ao todo, avaliou 50 cidades. Na outra ponta da lista ficaram as cidade de Joanesburgo, Frankfurt, Paris, Istambul, Hong Kong, Hamburgo, Milão, Vancouver, Tokio e Roma.

A classificação final resulta de cinco parâmetros distintos. A capital portuguesa conseguiu o quinto lugar em três destes: qualidade de vida, facilidade de integração e no que diz respeito às finanças pessoais. Já o parâmetro "trabalhar no estrangeiro", Lisboa ocupou um lugar muito abaixo das restantes cidades, o 39º lugar. Na categoria "essenciais para emigrantes" Lisboa ficou na posição 19.

Para além destes parâmetros, as cidades foram ainda classificadas com base no clima, nas perspetivas de carreira e no nível de felicidade. Neste último, Lisboa foi considerada das cidades mais felizes do mundo, apenas ultrapassada por Valência. Estes parâmetros, divulgados em percentagem, são ainda comparados a nível global. O nível de felicidade, por exemplo, apresenta uma percentagem de 86%, enquanto que o nível global é de 71%. Em termos de clima, Lisboa fica apenas a dois pontos percentuais dos 100%. No parâmetro do trabalho, ficou com 46%, enquanto que o nível mundial é de 60%.





A condutora da classificação foi a InterNations, das maiores comunidades de estrangeiros do mundo, com mais de 4,5 milhões de membros. O Expat City Ranking é baseado no Expat Insider, um dos questionários mais extensos sobre viver e trabalhar no estrangeiro que já tinha, em julho, colocado Lisboa nos lugares cimeiros da tabela de preferências dos expatriados.



De acordo com a InterNations, um indiano emigrante em Lisboa diz: "Tudo é melhor aqui: o clima, as pessoas, a comida e a natureza". Outra das características apreciadas pelos emigrantes é a cultura, a vida noturna e a oportunidade de fazer desporto. Também nove em dez emigrantes dizem sentir-se seguros em Lisboa e ser fácil a deslocação a pé ou de bicicleta. Já um emigrante norte-americano diz gostar da hospitalidade, da paciência e da atitude "easy-going" dos portugueses.



Mas nem tudo é perfeito: 27% dizem não ter um salário justo e 28% dizem não ter melhorado as suas perspetivas de carreira ao vir para Lisboa. "Os salários em geral são muito pobres em Portugal", diz um irlandês emigrante. Na categoria "Salário e Segurança de Emprego", Lisboa ocupa um 44º lugar.