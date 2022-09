Localização do novo aeroporto será conhecida no fim de 2023, dizem Governo e PSD

Leia Também Costa recebe Montenegro com novo aeroporto na agenda

O primeiro-ministro António Costa anunciou esta sexta-feira que até ao final de 2023 o Governo terá nas mãos o estudo de uma comissão técnica independente a indicar qual é a melhor localização para o novo aeroporto de Lisboa.O anúncio foi feito após uma reunião de cerca de uma hora com o presidente do PSD, Luís Montenegro, em São Bento, que também deu conta que "daqui a um ano será possível tomar uma decisão sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa".O líder do PSD disse que o chefe do Executivo e o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, aceitaram as condições inscritas pelos sociais-democratas na carta enviada no início desta semana ao Governo.Montenegro foi o primeiro a prestar declarações após a reunião, garantindo que "houve uma convergência de posições sobre a definição da metodologia decisão consistente e sustentada" para avaliar a localização.Em cima da mesa estão as opções já faladas de Alcochete e do Montijo, mas há também outras localizações que vão ser estudadas pelas comissão técnica independente que será entretanto formado."Santarém é uma das soluções a ponderar", avançou Costa, questionado pelos jornalista na conferência de imprensa que se seguiu à reunião.O primeiro-ministro avançou que existirá um coordenador-geral para esta comissão, nomeado por si, sendo que a mesma integrará três entidades que vão ainda ser convidadas pelo Governo para a tarefa de avaliar a localização do novo aeroporto, pelo que António Costa não quis revelar quais são."Este primeiro passo era muito importante, o de termos um consenso político o mais alargado possível" sobre o novo aeroporto", adiantou ainda António Costa.