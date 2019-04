Sobre a polémica do momento que envolve as relações familiares no Governo, o presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, considera que se trata de um tema "da agenda eleitoral".

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado, desvaloriza a discussão que tem sido feita em torno das nomeações de familiares de membros do Governo, considerando que se trata "de um tema da agenda eleitoral"."As questões da ética vão dominar a vida pública de uma forma cada vez mais exigente ao longo dos próximos tempos. Tudo o que tem a ver com a ética nas empresas, nas instituições, no Estado, na sociedade são questões que se vão colocar. A ética da sobrevivência vai-se impor em cada indivíduo por si. Portanto, o debate sobre as questões da ética na sociedade portuguesa, como em qualquer sociedade, é um debate necessário e possível", começou por explicar Luís Amado no Conversa Capital, do Negócios e Antena1.Questionado sobre se na sua opinião a questão deveria ser legislada, respondeu: "Legislar sobre questões de natureza ética é sempre muito difícil e isso dependerá muito da capacidade dos indivíduos serem capazes, com liberdade e autonomia, de perceber onde está a fronteira entre o seu interesse egoísta pessoal e o interesse público, nacional e o interesse da sua empresa. A gestão estará sempre nessa esfera. O caso em concreto eu não o discutiria porque é um tema muito da agenda eleitoral", acrescentou.