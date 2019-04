Mesmo que a oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela China Three Gorges (OPA) não tenha sucesso, a parceria entre Portugal e a China não deverá ser abalada. Esta é a convicção do presidente do conselho geral e de supervisão da EDP. No que toca à entrada do fundo Elliott no capital da EDP, não demonstra grandes preocupações até porque acredita que se trata de uma situação "transitória".Não necessariamente, depende... há vários cenários possíveis. Mas eu não poderei falar sobre isso, estou inibido de falar sobre questões que têm a ver com a oferta. Isso depende da vontade do acionista que lançou a oferta e depende das circunstâncias, designadamente dos constrangimentos que o seu prospeto de oferta estabeleceu desde o início.Não, porque ela foi aprovada por todos os acionistas de referência que constituem uma maioria muito sólida, que terá expressão seguramente na assembleia geral.Isso não é uma questão que eu possa responder com convicção. Depende da vontade dos acionistas, neste caso depende da vontade da CTG de analisar as opções. Não sabemos se a OPA vai ou não vai ter sucesso. Há um conjunto de condições muito grandes, que o próprio oferente colocou, e depende muito da forma como esse processo evoluir. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que, no âmbito da parceria entre Portugal e a China, os governos respetivos estão atentos a essa situação.Não, o Estado chinês e o Estado português têm uma relação de parceria, estratégica aliás, no contexto de uma situação geopolítica internacional que é muito focada nas relações com o investimento chinês. Mas em que, no caso português, não há qualquer reserva relativamente a esse investimento do ponto de vista político. Portanto, a parceria entre Portugal e a China funciona num quadro de rotina, normal, nas relações entre estados que têm parcerias desse tipo.Desde que a massa crítica acionista, que está representada no conselho e que tem garantido a estabilidade da EDP ao longo da última década, se mantenha, não vejo que qualquer ativista de mercado, com mais ou menos ruído nas suas relações com a empresa, possa perturbar significativamente a vida da empresa. [...] A função dos fundos ativistas é essa, é de gerir os processos de transição nas empresas que estão em mutação. O facto de haver uma oferta, cujo sentido que podia seguir não era percebido, atraiu fundos de curto prazo, de dois/três anos, que procuram intervir na vida das empresas de forma mais ativa, aconselhando ou propondo - quando podem, impondo - à gestão as suas próprias opções estratégicas para o futuro da empresa, de forma a maximizar o valor do seu investimento. Mas é uma situação que identifico como transitória.Ficará o tempo que entender. A decisão será deles e será em função da expectativa que têm em relação à valorização da ação da empresa, uma vez que são fundos que, sendo ativistas no sentido de intervirem mais publicamente, têm como objetivo maximizar o seu investimento e fazer a sua mais valia e partirem para outro investimento.